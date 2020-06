Unieke misvormde truffelsoort gevonden in Robbenoordbos, is eerste in Nederland

WIERINGERMEER - In het Robbenoordbos heeft paddenstoelenliefhebber Leonard Minkema uit Den Helder een wel heel bijzondere truffel gevonden. Niet alleen is de soort, een roodbruine truffel, zeldzaam, deze exemplaren waren ook nog eens misvormd. Dat is gekomen door een bacterie die zich in de truffel is gaan nestelen.

Hoewel het in Nederland uniek is - zulke misvormde truffels zijn hier nooit eerder gevonden, waren de Duitse paddenstoelenkenners er al wel mee bekend. Dit meldt NatureToday.

Door bacteriën of parasitaire schimmels kon de roodbruine truffel zijn grillige vormen krijgen. Bij andere truffelsoorten is deze afwijking nog niet gezien. Overigens is deze truffel, geïnfecteerd of niet, niet aan te raden om te eten. Ook de gezonde variant is niet lekker.

In het Robbenoordbos worden regelmatig bijzondere truffels gevonden. Ze liggen ondiep in de grond. Dit zijn echter niet de dure truffelsoorten die je in restaurants kunt krijgen.