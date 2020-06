Paddenregen treft Waardse woonwijk: "Duizenden, we moesten ze bij de drempel tegenhouden"

HEERHUGOWAARD - Een bijzonder natuurfenomeen in de wijk Stad van de Zon in Heerhugowaard. Vanochtend krioelden er ontelbare kleine padden door de straat. Vooral op het Noorderlicht leken het er wel duizenden. Het blijkt om een zogenoemde 'paddenregen' te gaan.

Toen de kinderen van Wim Groot naar school vertrokken zagen ze "allemaal zwarte springende stipjes op de stoep, wel duizenden, recht voor de deur", vertelt Wim. "Op de drempel moesten we ze tegenhouden anders kruipen ze naar binnen." Wim denkt in eerste instantie dat het kikkertjes zijn, maar navraag leert ons dat het padden zijn.

Volgens Els Meurs van de paddenwerkgroep Heiloo is de paddenregen een jaarlijks terugkerend fenomeen rondom de langste dag van het jaar. "Deze padden zijn jonkies die net uit hun ei zijn gekropen. Ze gaan het land op om eten te zoeken en blijven op het land."

"Het weer was ideaal voor ze. Ze houden van vochtig weer omdat ze via de huid drinken. Mensen hebben de neiging om de padden terug te zetten in het water, maar dat moet absoluut niet. Ze leven op het land. "De laatste jaren hebben de padden het lastig omdat het steeds droger wordt."