Telefoon wielrenster Boogaard staat roodgloeiend: "Het is echt heel bizar"

KOMENDA - Wielrenster Maaike Boogaard werd donderdag even 'wereldnieuws' in Nederland. Haar telefoon staat nog steeds roodgloeiend sinds bekend werd dat ze aankomende vrijdag de GP Plastika Virant in Slovenië gaat rijden. Daarmee wordt ze de eerste Nederlandse profwielrenster die een koers afwerkt in 'coronatijd'.

Boogaard is erg verbaasd over de media-aandacht. "In eerste instantie had ik een post op Instagram geplaatst. Op een gegeven moment kreeg ik allerlei berichtjes van andere renners: 'ik ben jaloers, ik zou ook wel willen koersen'. Ik ben door verschillende media benaderd. Op een gegeven moment zag ik dat RTL Nieuws ook aandacht eraan heeft besteed. Dat is mij nog niet eerder overkomen", vertelt ze vanuit haar verblijf in Slovenië. De Noord-Hollandse wielrenster kijkt vanzelfsprekend uit naar de race. "Ik ben heel erg benieuwd. Het is een vlak rondje met een aantal bochten, de ronde is ongeveer een kilometer lang."

Quote "Het is vreselijk afzien, maar het is leuk om als een gek door de bochten te scheuren" wielrenster maaike boogaard

"Het is een criterium (kort lokaal rondje red.) zoals we in Nederland gewend zijn", vervolgt Boogaard. "Het rondje van ongeveer één kilometer wordt 23 keer gereden. In de zomer heb je veel criteriums, ik vond het altijd leuk om eraan mee te doen. Het is vreselijk afzien, maar het is leuk om als een gek door de bochten te scheuren. Ik vind koersen echt het leukste wat er is, dus ik heb dat onwijs gemist."

Invloed coronacrisis De afgelopen maanden heeft Boogaard in Nederland gezeten door de coronacrisis. "Alles werd op een gegeven moment natuurlijk stilgelegd toen corona begon. Ik mocht destijds gelukkig nog buiten fietsen. Mijn ritjes maken in Nederland was niet zo’n probleem."

Vergelijkbare situatie met Nederland De situatie in Slovenië is redelijk vergelijkbaar met die van Nederland. "Hier moest iedereen op een gegeven moment ook vanuit huis gaan werken. Men mocht een tijdje niet meer de eigen gemeente uit. Gelukkig was dat voordat ik kwam. De sportscholen zijn afgelopen week weer open gegaan, dus dat is ideaal. Je wil natuurlijk je krachttraining bijhouden."