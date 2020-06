Rustige periode voor AZ-directeur Max Huiberts

ALKMAAR - Het zijn gekke tijden voor AZ-directeur Max Huiberts. Normaal gesproken is hij in de zomermaanden druk bezig met in- en uitgaande transfers, maar vanwege de coronacrisis is de transfermarkt bijna tot stilstand gekomen.

"Op dit moment is het erg rustig inderdaad", zegt Huiberts. "Er gebeurt weinig in de markt. Maar ik vind dat niet per se onprettig, want we hebben een hele goede selectie. Dan is het niet zo erg om geen telefoontjes te krijgen."

Wuytens

Daar waar eerder bekend werd dat AZ nog een jaar verzekerd is van de diensten van Ron Vlaar, moet het toch op zoek naar een versterking in de defensie. Stijn Wuytens verlengt zijn contract niet en vertrekt transfervrij bij de Alkmaarders. "Stijn heeft helaas aangegeven dat hij zijn contract niet wil verlengen, dat vind ik erg jammer. We zijn nu aan het kijken of we ons op die positie kunnen versterken, dat is waar op dit moment de pijlen op gericht zijn."