LIVE: Debat in Pletterij over Haarlemse cultuur post-corona

De tekorten van de grote podia en musea werd voor de eerste periode van het jaar geschat op meer dan één miljoen euro, waar tot het eind van het jaar nog ruim twee miljoen aan schade zou bijkomen. Is de 2,4 miljoen euro gemeentelijke steun die vandaag is toegezegd voldoende? Hoeveel bezoekers zijn nodig om de schade te beperken en is dat realiseerbaar in de anderhalvemetersamenleving?

Niet alleen de angst maar ook de kansen komen aan bod in een discussie van het debatcentrum Pletterij. Samen met NH Nieuws maakte de redactie van het debat al een reportage hoe Haarlemmers hun stad post-corona zagen. Daaruit kwam nadrukkelijk naar voren dat juist de cultuur in de stad meer ruimte verdient. Moet er meer aandacht komen voor kleinschaligheid en voor vernieuwende voorstellingen die een kleiner publiek trekken?

Het debat wordt gehouden tussen Marelie van Rongen, directeur van de Toneelschuur, Jolanda Beyer van poppodium Patronaat, directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum en directeur Edwin van Balken van de Philharmonie en de Stadsschouwburg.