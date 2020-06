Heftige beelden verspreid van treinbotsing met Canta op spoor Zaandijk

ZAANDIJK - Het had heel anders kunnen aflopen, besefte de 29-jarige Max Carper direct na het heftige treinongeluk op het spoor van Zaandijk. Door snel te handelen en meteen uit de auto te stappen, heeft hij vorige week zijn eigen leven gered. De Canta was wel total loss. Op beelden die nu zijn verspreid, is te zien hoe weinig het scheelde.

In het begin van het filmpje is te zien hoe de bestuurder wegrent, richting een agent die daar staat vanwege een ander ongeluk. De bestuurder, de 29-jarige Max Carper, is nog maar amper weg van het spoor als een toeterende trein van links komt aanrijden en de auto ramt.

"Ik had groen licht, dus ging er vanuit dat ik kon oversteken", vertelde Max eerder aan NH Nieuws. Hij reed de overgang aan de Guisweg op, maar zag ook dat de politie het verkeer voor hem - in verband met een eerder ongeluk dat er was gebeurd - tegenhield. Toen hij vervolgens een trein zag naderen, twijfelde hij geen seconde: hij stapte uit en rende weg.

De gebeurtenissen hebben emotioneel hun sporen nagelaten, vertelde de Assendelver. "De eerste twee nachten hoorde ik steeds het geluid van de spoorbomen, maar daarna ben ik als een blok in slaap gevallen." Fysiek hield hij alleen een gescheurde meniscus over aan het hachelijke avontuur.

Wie de maker van het filmpje is, is onbekend.

Bekijk hieronder de video: