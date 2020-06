Hilversums poppodium gaat weer open na corona: zitconcerten voor 75 personen

Het Hilversumse poppodium kan normaal 850 bezoekers aan, maar dat zit er door de coronamaatregelen voorlopig nog niet in. Per concert mogen er maar 75 bezoekers de zaal in. Om toch zoveel mogelijk mensen te laten genieten, spelen alle artiesten meerdere shows op een dag.

De Vorstin verwelkomt de komende weken acts als Jett Rebel, Paul de Munnik en Candy Dulfer.

Leven in de brouwerij

Het poppodium is blij dat er na maanden stilte weer leven in de brouwerij komt. "Juist in deze tijd is dat wat muziek ons brengt zo belangrijk: afleiding, vervoering en verbinding. We hebben daarom besloten deze zomer open te blijven. Met een veelzijdig programma van zowel landelijk bekende artiesten als artiesten uit de regio mogen we het Gooi eindelijk weer trakteren op goede muziek in een veilige omgeving. We verwachten daarmee in een grote behoefte te voorzien", zegt Vorstin-directeur Wilco Witte.

Het eerste concert staat gepland op 4 juli. Dan staat de LSB Expercience op de planken.