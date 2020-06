Eerste Gouden Hart Biljetten voor Haarlemse ziekenhuismedewerkers

HAARLEM - Vier Haarlemse ziekenhuismedewerkers hebben vandaag het eerste Haarlemse 40je gekregen. Dit Gouden Hart Biljet is een donatie van Haarlemmers en bedrijven om de zorg te bedanken voor het harde werken in coronatijd. De biljetten kunnen worden ingeleverd bij Haarlemse winkels en horeca, om zo ook de lokale ondernemers te steunen.

"We hebben ongelofelijk veel steun gehad: fruit van de markt, bloemen, eten, pizza's en shirtjes", vertelt Annebeth Goetmakers, kwaliteitsfunctionaris op de Intensive Care van het Spaarne Gasthuis. "Heel veel sportshirtjes, daar werkten we in. Want het was natuurlijk in die pakken heel erg warm."

Ook logistiek specialist Sadik El Helka van het Haarlemse ziekenhuis is erg blij met de waardering in de vorm van het Gouden Hart Biljet. Hij vond het de afgelopen maanden een zware periode en werkte ook in de weekenden en op vrije dagen. "Ik moet zorgen dat alle artikelen goed bevoorraad worden en dat we niet tekort komen: blauwe jassen, schorten en mondkapjes en alle artikelen die belangrijk zijn voor de coronaperiode."

Voorbereiden op tweede golf

Ondanks dat de rust ook in het Spaarne Gasthuis is wedergekeerd, bereiden IC-verpleegkundige Niels Louter en zijn collega's zich voor op een eventuele tweede golf coronapatiënten. Dat de Tweede Kamer niet met meerderheid instemt met een extra bijdrage voor het zorgpersoneel vindt hij onterecht. "Wat het vak zwaar maakt, is de onregelmatigheid en daar zou landelijk meer aandacht voor mogen zijn."