Politieke partij op zijn kop: niet raadslid, maar bestuurslid ontslagen

BLOEMENDAAL - Het gerommel in de Bloemendaalse politieke partij VDB krijgt een onverwachte wending: niet raadslid Mark Doorn is uit de partij gezet, maar bestuurslid Martin van de Bunt is ontslagen. Voorzitter Marina Landeweer hoopt dat de rust nu weer terug is in de partij. "Ik denk dat het nu beter zal gaan dan ooit."

Twee weken geleden kregen de burgemeester en raadsleden in Bloemendaal een brief van het bestuur van Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal. Raadslid Mark Doorn en twee van de zogeheten duo-raadsleden die hem bijstaan bij zijn raadswerk, waren per direct uit de partij gezet. Dit omdat zij schade hadden toegebracht aan de nog jonge partij die deze periode voor het eerst meedeed aan de verkiezingen.

Maar wat blijkt nu: secretaris/penningmeester Martin van de Bunt stuurde deze brief zonder dat de rest van de partij van de mededeling wist. Dat was reden voor de algemene ledenvergadering om Van de Bunt deze week per direct uit de partij te zetten. En raadslid Mark Doorn? Die heeft alle steun van het bestuur van de partij, verzekert voorzitter Landeweer. "Ik ben juist fan van Mark."

Integer

Twee zaken spelen een hoofdrol in deze kwestie: het standpunt van de fractie van de VDB over de komst van woningen voor onder andere statushouders aan de Westelijke Randweg 1, en de beschuldiging van een raadslid van GroenLinks dat Mark Doorn niet integer zou hebben gehandeld omdat hij adviseur is van de projectontwikkelaar voor die locatie.

De weggestuurde secretaris van de VDB zat eerst ook in de fractie en hij veranderde na een tijdje van mening over die woningen voor statushouders. Hij vond Westelijke Randweg 1 op een gegeven moment toch geen geschikte locatie. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Van de Bunt uit de fractie is gezet.

Daar komt bovenop dat Van de Bunt over de integriteitskwestie een brief namens het bestuur van de partij aan de burgemeester en de raad had gestuurd. Deze brief was ook buiten het medeweten van de fractie om geschreven. De spanningen in de partij tussen Van de Bunt en de fractie liepen intern hoog op. "Zo'n breuk in de partij is niet meer te handhaven", zegt voorzitter Landeweer daarover.

Zeer laakbare manier

Het bestuur, met inmiddels een nieuwe secretaris, heeft nu naar buiten gebracht dat Martin van de Bunt, een van de oprichters van de partij, niet meer welkom is als lid. De partij neemt afstand van de 'zeer laakbare manier' waarop Van de Bunt naar buiten is getreden met interne aangelegenheden. Daar biedt de partij oprechte excuses voor aan.

Wat voorzitter Landeweer betreft zijn de rijen nu weer gesloten. Een eerdere beschuldiging van het geroyeerde lid dat raadslid Doorn geheime informatie zou hebben gelekt, doet zij af als een 'storm in een glas water.' Ze spreekt van een rancuneuze actie van Van de Bunt door naar buiten te brengen dat Doorn had gelekt uit een vertrouwelijke vergadering van de gemeenteraad. "Deze melding is bedoeld om Mark onderuit te halen. Mark heeft alleen in een besloten partij-app gesproken over iets dat hem aan ging en allang niet meer geheim was."

En ook de kwestie van de beschuldiging van belangenverstrengeling bij het raadslid is volgens voorzitter Landeweer geen reden om aan Mark Doorn te twijfelen. "Als iemand integer is, dan is het Mark. Hij heeft zijn ervaring gedeeld als huismeester van een andere opvang van asielzoekers. Hij heeft er niets voor gekregen, had geen eigen belang en verrijkte zich er niet mee."