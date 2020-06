Transfers mogelijk tot begin oktober

Er is nog geen officiële startdatum gekozen voor de eredivisie, maar de bedoeling is ergens in september.

De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag bekendgemaakt dat dinsdag 6 oktober de uiterlijke inschrijfdatum is van spelers voor de hoofdtoernooien in de Champions League en Europa League. De poulefase van beide toernooien begint op 20 en 22 oktober.