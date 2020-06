Corona vastgesteld bij deelnemer Amsterdams Damprotest: 'Toen niet besmettelijk'

AMSTERDAM - Het coronavirus is vastgesteld bij een persoon die heeft deelgenomen aan het anti-racisme protest op de Dam van ruim twee weken terug. Simone Kukenheim, de Amsterdamse wethouder Zorg, heeft dat vanochtend in een commissievergadering van de gemeenteraad gezegd.

De besmetting kwam aan het licht nadat de persoon gezondheidsklachten kreeg en zich liet testen. Toen die test positief bleek, is de GGD een bron- en contactonderzoek gestart en bleek dat diegene aan het protest op de Dam had deelgenomen.

Na kleine week symptomen

Volgens de wethouder is uit onderzoek gebleken dat de persoon geen andere deelnemers aan het protest heeft kunnen besmetten. De deelnemer kreeg pas een kleine week na de demonstratie ziektesymptomen en was daarom niet besmettelijk tijdens het protest.

Het bron- en contactonderzoek naar de besmette deelnemer geeft geen duidelijkheid over de plek waar de coronabesmetting is opgelopen. Het is daarom niet zeker of de persoon bemet is op de demonstratie, of op een andere plek.

Twee andere demonstranten die zich gemeld hebben met coronasymptomen zijn ook getest door de GGD. Zij bleken beiden niet besmet te zijn.

Inventarisatie GGD's

Mogelijk komen niet alle deelnemers aan het Damprotest uit Amsterdam. Omdat ze zich ook bij een andere GGD in het land hebben kunnen laten testen, is een inventarisatie gedaan onder alle GGD's. Daaruit is gebleken dat er geen andere coronabesmettingen bekend zijn bij mensen die hebben deelgenomen aan het protest.