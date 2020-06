Groen licht voor plan om toeristen mee te laten betalen aan onderhoud Zaanse Schans

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor een plan om bezoekers van de Zaanse Schans mee te laten betalen aan het onderhoud van het stuk erfgoed. Jaarlijks komen hordes toeristen naar de plek en zijn er investeringen nodig in onder andere de toegangswegen en de veiligheid.

Nu leveren de bezoekers alleen geld op als ze bijvoorbeeld naar het Zaans Museum gaan of ergens een kop koffie drinken. Maar dat gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen. Het idee is dat toeristen straks één kaart kopen voor de Zaanse Schans. Daarmee hebben zij toegang tot alle erfgoedlocaties en kunnen zij de voorzieningen, zoals parkeerplaats en toiletten, gebruiken.

Het openbare karakter van de Zaanse Schans komt niet in het geding, vertelt een woordvoer aan NH Nieuws. "Mensen die er alleen wandelen of fietsen houden vrije toegang, zolang ze geen gebruik maken van de voorzieningen."

De instanties die deze kaarten verkopen, staan dat bedrag af aan de gemeente. "Het is een beetje als toeristenbelasting. Dat vraagt een gemeente via een hotelovernachting aan de toerist en wordt afgedragen aan de gemeente", aldus de woordvoerder.

Vermakelijkheidsbelasting

De toegangskaart is een alternatief voor de vermakelijkheidsbelasting. Deze belasting kan namelijk alleen geheven worden bij bijvoorbeeld musea, fietsverhuurbedrijven of rondvaartboten. Op advies van Johan Remkes ontwikkelde de gemeente een duurzame exploitatiescenario’s. Hierbij betalen alle partijen die geld verdienen op de Zaanse Schans mee aan de investeringen.