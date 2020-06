Topman Tata Steel mikpunt van kritiek: "Ik snap de zorgen"

Mikpunt van de stortvloed aan kritiek luistert naar de naam Henrik Adam, de architect achter het plan om Tata Steel in Europa te transformeren. Hij zegt de zorgen van zijn medewerkers te begrijpen, die voor het eerst in 28 jaar staken. "Uiteraard volg ik de ontwikkelingen op de voet en voer ik gesprekken met medewerkers over wat hen beweegt. Ik begrijp dat mensen bezorgd zijn. Dit geeft voor mij ook de betrokkenheid en de trots aan van de mensen die bij ons werken. Het zijn geen makkelijke tijden, de staalindustrie zat al in zwaar weer en nu hebben we ook nog te maken met de coronacrisis. Dat brengt onzekerheden met zich mee."

"Ik snap de reacties. Echter hierover kan ik niet veel zeggen, anders dan dat het vertrek in onderlinge overeenstemming heeft plaatsgevonden. Dat zijn nu eenmaal de afspraken die zijn gemaakt. Maar meer ga ik er niet over zeggen. Ik heb gemerkt dat dit leidt tot speculaties en verkeerde percepties, maar ik kan en wil mijn belofte niet verbreken hier verder niets over te zeggen."

Adam: "Die zorg begrijp ik ook. Zeker in de huidige omstandigheden. Ik kan daar nu echter nog niets over zeggen. We hebben halverwege 2019 het transformatieprogramma geïntroduceerd. Dat programma is erop gericht om ons bedrijf sterk te maken. Duurzaam en verantwoord te kunnen opereren in een moeilijke markt."

"De onderhandelingen met de bonden wordt gevoerd door het lokale management. Vanuit Tata Steel Europe heb ik de bonden uitgenodigd voor een gesprek. Om te praten over de toekomst van ons bedrijf en over de omstandigheden in de gehele sector."

De details over het Transformatieplan moeten nog worden ingevuld. Wanneer verwacht u de medewerkers duidelijkheid te kunnen geven?

"Dit hopen we snel te kunnen doen, maar we moeten de consultatiegesprekken met de ondernemingsraad en de bonden eerst voeren. Vanwege de coronacrisis is dit stil komen te liggen, maar we willen dit snel opstarten. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat dit veranderprogramma uit tien verschillende onderdelen bestaat, waarvan de voorgenomen reductie van arbeidsplaatsen er één is. Andere processen, zoals betere inkoop, optimalisatie van processen en meer internationale samenwerking lopen al en hebben ook al flinke besparingen en efficiencies opgeleverd. En dat is ook echt nodig, want we zitten in een heel moeilijke periode, met teruglopende resultaten. Ook in IJmuiden."

Tot slot: wat zou u tegen de werknemer zeggen die zich zorgen maakt over zijn toekomst?

"Tata Steel is een prachtig bedrijf. Ik vind het van belang dat we ook een gezond bedrijf worden. Een mooi, bestendig en vooral duurzaam staalbedrijf. We willen weer het neusje van de zalm worden en een belangrijke speler zijn in de uitdagende globale markt. Tata Steel is een bedrijf met een lange historie dat bestaat uit vele generaties. Hele families werken bij ons, opa, zoon, kleinkind. Ik wil ervoor zorgen dat ook de volgende generatie van onze mensen hier met plezier kan blijven werken. Daar richt ik me op. Op een duurzame toekomst voor de kinderen en kleinkinderen van onze mensen."

Nieuwe stakingen

Ondertussen gaat de estafettestaking onverminderd door, waarbij ook vandaag nieuwe acties worden verwacht.