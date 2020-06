Weginspecteur in plaats van defecte slagboom bij Velsertunnel: "Beperkt doorgang richting IJmuiden"

VELSEN - Omdat een slagboom voor de Velsertunnel kapot vanochtend enige tijd kapot was, heeft een weginspecteur van Rijkswaterstaat daar het verkeer geregeld. Hij zette z'n voertuig voor de slagboom en liet om en om verkeer van de N208 en de A22 de tunnel inrijden.

Dat was te zien op beelden van de snelwegcamera's, die Rijkswaterstaat via Twitter heeft gedeeld. De weginspecteur dirigeert de voertuigen om de gesloten slagboom heen. Het euvel betekende een 'beperkte doorgang voor verkeer richting IJmuiden', waarschuwde Rijkswaterstaat. Inmiddels is de slagboom gerepareerd.