Na 2.600 Gooise coronatesten blijkt nog slechts een enkeling besmet

De coronateststraat van de Gooise GGD kan vanaf deze maand bezocht worden door iedereen met klachten die mogelijk kunnen wijzen op het coronavirus, zoals snotteren en hoesten.

Sinds de teststraat voor iedereen geopend is, heeft de GGD tot gisteren al 2.612 coronatesten gedaan. Het gaat om ongeveer tweehonderd test per dag, in het weekend zijn het er veel minder. Tot dinsdag bleken slechts 24 geteste mensen besmet met het coronavirus. Kanttekening is wel dat van de nieuwste tests de uitslag nog niet binnen is.

Het totaal aantal inwoners van 't Gooi dat positief getest is op het coronavirus staat tot nu toe op 628 mensen, sinds het begin van de virusuitbraak. Tot nu toe zijn er 55 mensen in 't Gooi overleden aan het coronavirus. Dat aantal is de afgelopen drie weken niet meer gestegen.