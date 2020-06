Weer autobrand in Haarlem: vierde in week tijd

HAARLEM - In de Rozenhagenstraat in de Patrimoniumbuurt in Haarlem is vannacht een auto zwaar beschadigd door brand. De politie onderzoekt de zaak.

De brandweer was toevallig in de buurt omdat zij net terug reden vanaf een brandmelding aan de Spaarndamseweg om de hoek. Ondanks het snelle ingrijpen raakte de auto zwaar beschadigd.

Dit is de vierde autobrand in Haarlem in een week tijd. Twee keer waren er branden in de Zuiderpolder, eentje was in de Indische Buurt.