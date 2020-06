'Bittere waarheid' trekt honderden demonstranten naar Purmerendse anti-racismeprotest

PURMEREND - Bij het station van Purmerend, in het centrum, hangt een bord met artikel 1 van de grondwet: 'Discriminatie wegens ras is niet toegestaan'. "Toch gebeurt het. Er is veel pijn als je op je uiterlijk beoordeeld wordt", zegt organisator Romeo Hoost van Comité Purmerend tegen Racisme. Ze besloten om gisteravond te demonstreren in het Leeghwaterpark, en daar kwamen veel jonge mensen op af.

Inter Visual Studio / Haico Kats

Verschillende sprekers, onder wie docent en kunstenaar Edsel Selberie, geven aan dat het al begint bij de jeugd. Het is belangrijk om op scholen al meer te informeren over bijvoorbeeld het slavernijverleden. "De waarheid is bitter, maar moet verteld worden." Purmerend kan het Als de sprekers praten, is het publiek stil. Iedereen luistert aandachtig. Dit is iets wat organisator Romeo belangrijk vindt: "Het is een vreedzame demonstratie met respect voor iedereen." Tussendoor wordt regelmatig "Purmerend kan het" gejoeld. De tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

Naast de verhalen, worden ook gedichten gedeeld en (strijd)liedjes gezongen. De verschillende jongeren die aanwezig zijn vinden dat racisme moet stoppen. "Ik kom uit Purmerend, het donkere gehalte is niet heel groot hier en ik draag de huidskleur zelf en ik vind het heel belangrijk en het kan niet zo doorgaan" zegt een demonstrant. 250 tot 300 demonstranten De demonstratie duurde iets langer dan een uur en er kwamen zo'n 250 tot 300 demonstranten opaf. De organisatie laat weten dat ze Kick Out Zwarte Piet zullen steunen in november, maar dat er voor alsnog geen andere demonstraties gepland zijn. Kick Out Zwarte Piet laat weten dat ze liever niet demonstreren en hopen dat er voor die tijd al iets veranderd is in de samenleving.