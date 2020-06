Arrestatieteam licht man van bed voor granaten en wapens in Hoofddorpse garagebox

HOOFDDORP - Een arrestatieteam heeft vannacht in Hoofddorp een man uit bed gehaald en aangehouden voor betrokkenheid bij een eerder gevonden wapenarsenaal in een garagebox aan Graan voor Visch.

Rond 4.10 uur klonk er een harde klap in de Zoetermeerstraat in Hoofddorp-Noord. Het ging om een explosief waarmee het arrestatieteam de voordeur forceerde, om zo de vermoedelijk nog slapende verdachte zo te verrassen en snel te kunnen overmeesteren. Niet veel later werd hij geblinddoekt afgevoerd.

Behalve in Hoofddorp werden ook in Hillegom, Breukelen en Meppel verdachten aangehouden. De vier worden momenteel verhoord over de wapenvondst.

Automatische wapens en granaten

Na een melding over een sterke wietlucht, ging de politie vorig jaar op 27 maart een kijkje nemen bij een garagebox aan de Graan voor Visch in Hoofddorp. Omdat ook de agenten hennep roken, besloten ze de garagebox in te gaan.