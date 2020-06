Een afspraak met de dokter? Ziekenhuis Tergooi zet je steeds vaker voor de webcam

HILVERSUM - Beeldbellen met de arts of een borstvoedingscursus online: e r kan steeds meer digitaal en op afstand bij Tergooi. KNO-arts Bas Roukema: "Voorheen moest een patiënt altijd langskomen, nu kijken we steeds vaker: wat kan er vanuit huis?"

Tergooi wil in de toekomst twintig procent van de zorg aanbieden búiten de muren van het ziekenhuis. "Dat doen we in samenwerking met partners uit de regio en door steeds meer digitale middelen in te zetten," vertelt KNO-arts en medisch manager Bas Roukema.

"Welkom bij de eerste live-uitzending vanuit Tergooi. Vandaag praten we u bij over de situatie rondom corona," zo begint woordvoerder Wencke Fassbender het zogeheten 'webinar' op 14 april. Aan de bestuurstafel zitten specialisten uit het ziekenhuis en kijkers thuis kunnen live vragen stellen via de chat.

Toch blijft langskomen in het ziekenhuis ook in de toekomst soms noodzakelijk. "Als KNO-arts moet ik in kelen en oren kijken, dus zeker een eerste afspraak zal altijd hier plaatsvinden," zegt Roukema. "Maar bij vervolgafspraken en routine-controles is beeldbellen vaak een goed alternatief."

En ook patiënten die weinig op hebben met smartwatches en beeldbellen, blijven in de toekomst welkom. "Langskomen is altijd een mogelijkheid. En ook bij interactie die wél digitaal is, zoeken we naar manieren om het persoonlijke contact te behouden," aldus woordvoerder Fassbender.

De coronatijd heeft de digitalisering in Tergooi flink versneld. "Ineens vielen alle afspraken weg en gingen we kijken: wat moet in het ziekenhuis en wat kan eventueel op afstand," vertelt Roukema.

Studio Tergooi

Ook het zogeheten Studio Tergooi zag het levenslicht in deze tijd. "De plannen waren er al, maar nu filmen we steeds meer binnen de muren van het ziekenhuis om patiënten te laten zien wat er hier gebeurt," vertelt Fassbender. "We kunnen bijvoorbeeld live-uitzendingen maken, een interview met een arts opnemen of een uitleg-video maken over een operatie."

KNO-arts Roukema heeft vertrouwen in de toekomst. "We willen veilige en goede zorg blijven bieden, waar de patiënt zich happy bij voelt, maar wel steeds digitaler. Daar geloof ik in. En met alle technische mogelijkheden van tegenwoordig, is dat nu het juiste moment om daarvoor te kiezen. "

In de video hieronder vertellen Wencke Fassbender en Bas Roukema of digitalisering een bezuiniging is of juist niet.