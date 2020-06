Chocola, rosé en energydrink buitgemaakt bij inbraak supermarkt Heemstede

HEEMSTEDE - Inbrekers hebben vannacht hun slag geslagen bij een vestiging van Albert Heijn aan de Zandvoortselaan in Heemstede. De daders kwamen rond 2.00 uur het pand binnen door met een putdeksel het glas in de schuifdeur te vernielen.

Omdat het inbraakalarm daardoor begon te loeien, werden er agenten en een politiehond op afgestuurd. Bij aankomst van de politie waren de daders al gevlucht. Niet veel later werden ze honderd meter verderop, op het Roemer Visscherplein bij het station, aangehouden.

Winkel open

Een supermarktmedewerkster laat weten dat de winkel zojuist is opengegaan. "Het glas was kort voor openingstijd opgeruimd, en voor de deur is een noodoplossing gemaakt."

Het lijkt erop dat de inbrekers het op specifieke producten hadden gemunt. Voor zover bekend hebben ze namelijk alleen rosé, energydrink en Milky Ways buitgemaakt.