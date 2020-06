Alkmaarse webshop biedt bierbrouwers digitale markt: "Wij handelen alle online bestellingen af"

Bierbrouwerijen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Door het wegvallen van de horeca en evenementen missen ze een groot deel van hun omzet. Beer in a Box, een webshop in speciaalbieren in Alkmaar, zag dat de brouwers hun voorraden niet meer verkocht kregen en bood een oplossing.

Dit geeft lokale en ook kleinere brouwerijen de kans om online een extra distributiekanaal op te zetten. Voor veel brouwerijen is dit niet alleen een kans, maar ook een redding geweest de afgelopen tijd. Dat ervaart ook Joost van Rheenen van De 7 Deugden in Amsterdam.

"Toen corona kwam, stopte meteen alles", herinnert Van Rheenen zich. "Wij deden niets aan online verkoop, we hadden alleen nog een klein winkeltje. Na twee weken besloten we in zee te gaan met Beer in a Box, en dat werkte vanaf dag één."

De diensten van de Alkmaarders scheelt de brouwers een hoop gedoe en het uitvogelen hoe de online markt werkt. "Met een klein stukje code bij ons op de website, hebben zij een volledig werkende webshop", licht Remmerswaal toe.