Kinderraad Haarlem van start

Eigenlijk stond de bijeenkomst al in maart gepland, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In het park kwamen nu de 18 geselecteerde kinderen van 9 Haarlemse scholen bij elkaar voor een eerste kennismaking. Begeleider van de kinderraad Marloes Komin is na afloop erg tevreden over het verloop en ook blij dat ze nu eindelijk van start zijn gegaan: "Gelukkig konden we voor de zomervakantie nog deze bijeenkomst houden. Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe kinderen van 9 scholen met elkaar aan het mixen waren".

Kiezen kinderburgemeester

Volgende week zullen de kinderen uit hun midden de kinderburgemeester gaan kiezen. "De kinderen die graag kinderburgemeester willen worden gaan een korte pitch houden", vertel Komin. "De kinderen gaan dan stemmen op degene waarvan zij vinden dat die hen het beste kan vertegenwoordigen."

In augustus wordt de kinderraad officieel geïnstalleerd door de wethouder en de burgemeester. Daarna is er om de drie weken een bijeenkomst tot eind februari. Daarin gaan de kinderen plannen maken en deze hopelijk ten uitvoer laten brengen. "De kop is er nu af", aldus Komin. "En als ik zie hoe ze op het einde nog even lekker met elkaar gaan spelen denk ik dat het een heel leuke periode gaat worden!"