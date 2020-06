Via een wandelroute leren over de oorlog

PURMEREND - Met het mooie weer is een wandeling snel gemaakt en Het Waterlands Archief heeft hier iets op bedacht: een digitale wandelroute. Anno 2020 lijken de mensen zich meer dan ooit verbonden te voelen met het thema '75 jaar vrijheid' en volgens Margreet Lenstra van Het Waterlands Archief is deze route extra bijzonder omdat het de grote én kleine verhalen uit de oorlog laat zien.

De route begin en eindigt in het centrum van Purmerend op de Kaasmarkt. Het is zo'n twee kilometer lang en daarom geschikt voor alle leeftijden. Op een later moment zal de route ook gekoppelt worden aan een educatief programma voor het onderwijs.

Grote en kleine verhalen

Voor nu kan iedereen met een telefoon de route volgen. Op de website Waterland op de Kaart zijn verschillende afbeeldingen en pins te zien met uitleg. Een voorbeeld is Apotheek Logger in de Peperstraat, waar regelmatig onderduikers verbleven. Zo ook de broers Simon en Meijer, waar dit jaar een boek over is verschreven.



Op de Kaasmarkt/Breestraat kwamen op 6 mei 1945 de geallieerden in Purmerend. De foto hierboven laat zien hoe het onthaal was: een grote jeep met Canadezen. Aanvullend op de route is hier extra informatie te vinden.

Later dan gepland

Door het coronavirus is de route later gelanceerd dan gepland, maar Het Waterlands Archief hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze route -uiteraard op gepaste afstand- gaan lopen.