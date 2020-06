Misdaad in coronatijd: oplichters doen alsof ze GGD-medewerkers zijn

HAARLEM - Oplichters misbruiken de coronacrisis door bij vooral ouderen aan te bellen en te zeggen dat ze van de GGD zijn en een test komen doen. Zo proberen ze bij mensen binnen te komen. Ook sturen ze nep-appjes met een bevestiging van een afspraak in een corona-teststraat van de GGD. "Mensen worden belazerd", zegt een woordvoerder van de GGD Kennemerland.

Deze praktijken komen sinds kort voor in het gebied van GGD Kennemerland, waar de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort onder vallen.

Phising appjes

De GGD stuurt waarschuwingen rond op sociale media. "Wij krijgen signalen van de politie dat phishing appjes en deze bezoeken aan huis de laatste tijd gebeuren in ons gebied. Wij vermoeden dat het met corona te maken heeft", zegt de woordvoerder van de GGD Kennemerland. Hij zegt dat dit bedrog op meerdere plekken in Nederland voorkomt.

De woordvoerder wijst mensen erop dat medewerkers van de GGD nooit onaangekondigd aan de deur verschijnen. "Wij bellen altijd eerst voordat we een huisbezoek afleggen. De mensen die zich voordoen als GGD-medewerkers belazeren mensen die zich zorgen maken en denken dat de GGD ze hulp biedt."

Nu de teststraat van de GGD sinds 1 juni open is voor alle inwoners, zijn ook de phishing appjes gekomen. "Onze oproep is: blijf alert. Houd in de gaten welke afspraken je zelf hebt gemaakt. Als je je hebt aangemeld voor de teststraat, krijg je een mail van de GGD wanneer je naar de teststraat kan. Wij sturen dus geen appjes", benadrukt de woordvoerder.