Politie trekt boetekleed aan na binnentreden studentenwoningen Uilenstede

AMSTELVEEN - Agenten die afgelopen weekend een flat op studentencomplex Uilenstede binnentraden door gebruik te maken van een 'calamiteitensleutel' gingen in de fout. Dat heeft de politie vandaag in een reactie laten weten. De agenten waren afgekomen op nachtelijke meldingen over ernstige geluidsoverlast.

De calamiteitensleutel geeft in het gebouw toegang tot een voordeur met daarachter een centrale gang, verschillende studentenkamers en een gezamenlijke woonkamer. De ruimtes worden gezien als privédomein en mogen alleen in noodgevallen betreden worden met een elektronische sleutel.

Verkeerde inschatting

Een woordvoerder van de politie zegt dat de betrokken agenten 'een verkeerde inschatting hebben gemaakt' en 'dat het binnentreden niet had gemogen en niet rechtmatig was'. De wijkagent heeft kort na het incident gesproken met de bewoners, de bewonersvereniging en de woningstichting om uit te leggen wat er was misgegaan en hoe dat in de toekomst anders moet.

Ontstemd

Woordvoerster Marja Weverling van verhuurder Duwo is onstemd over wat er is gebeurd: "Het is te zot voor woorden. Uilenstede is het grootste studentencomplex van Noord-Europa en in die zin uniek. Het staat zelfs uitdrukkelijk in de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland omschreven wanneer iets een noodgeval is of niet."

De calamiteitensleutel waar de agenten gebruik van maakten is inmiddels door Duwo elektronisch geblokkeerd.