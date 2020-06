Aanpassing voorrondes Europese competities; groepsfase begint in oktober

NYON - In de derde week van oktober gaan de groepsfases van de Champions League en Europa League van start. De voorrondes gaan over één wedstrijd, terwijl de play-offs wel over twee duels gespeeld worden. Dat meldde de UEFA woensdag op een persconferentie.

AZ stroomt in de tweede voorronde van de Champions League in. Dat betekent dat de Alkmaarders één wedstrijd spelen voor plaatsing voor de derde voorronde. Dat duel staat gepland op 25 of 26 augustus.

In de derde voorronde gaat de strijd ook om één wedstrijd. Daarna volgt mogelijk een play-off voor AZ. Die play-off gaat wel over de gebruikelijke twee wedstrijden; thuis en uit.

Ajax stroomt in de play-offs in als Atlético Madrid, Napoli of Olympique Lyon de Champions League dit seizoen wint. De finale daarvan is op 23 augustus. Als dat niet gebeurt, mag de nummer één van Nederland rechtstreeks de groepsfase in. In dat geval begint AZ in de derde voorronde.