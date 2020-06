De eerste Opperdoezer ronde is uit de grond

OPPERDOES - De eerste Opperdoezer rondes zijn geoogst. De oogst is dit jaar wat later dan normaal door een koude periode in februari. In totaal zijn er vijftien telers die deze aardappel in de grond mogen zetten. Het bedrijf van Koos Zwaan en Rick Pronk rooide ze dit jaar als eersten.

Het rooien is intensief werk, vanwege een dunne schil in het voorjaar is de aardappel erg kwetsbaar. De Opperdoezer ronde is een aardappel met een beschermde naam; deze mag alleen op circa 100 hectare van opperdoes geteeld worden. Doordat de grond in de cirkel rondom Opperdoes zowel zand- als klei bevat heeft de aardappel een herkenbare zoete smaak.

Droogte

De aardappel is dit jaar van hoge kwaliteit, zeggen de telers. De droogte van dit jaar heeft op de Opperdoezer juiste een gunstige uitwerking gehad. Ze hopen aan het einde van de oogstperiode zo'n miljoen kilo aardappels te rooien. Vanaf begin juli is de trots van Opperdoes weer in de supermarkten verkrijgbaar.