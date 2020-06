Haarlemmerhout maakt zich op voor Black Lives Matter-protest

Die schatting is onder meer gebaseerd op het aantal geïnteresseerden dat zich op Facebook heeft gemeld. "Het is lekker weer, dus ik denk dat iedereen wel komt die zich heeft aangemeld", zegt Fien Capellen, een van de initiatiefnemers.

Er worden sprekers en artiesten verwacht en aan coronamaatregelen is gedacht: in De Hout hangen herinneringen waarop staat dat deelnemers een mondkapje op horen te doen. Ook zijn er gele stippen aangebracht. Als deelnemers daar op gaan staan, houden ze genoeg afstand van andere aanwezigen. "We hebben alle spuitbussen die we hadden, moeten gebruiken, maar ik denk dat we nu genoeg gele stippen hebben", zegt Fien.

Een aantal scholieren, onder wie Fien, heeft het Haarlemse protest in het leven geroepen. Zij vonden dat ze iets moesten doen nadat ze flink waren geschrokken van de dood van George Floyd, die bezweek aan gewelddadig politie-optreden in Amerika eind mei. Daarna ontstonden er wereldwijd protesten tegen racisme van mensen met een donkere huiskleur. De organisatie Kick Out Zwarte Piet helpt de jongeren met organiseren van het protest in Haarlem.