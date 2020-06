Ook kantoorpersoneel op de barricade voor toekomst: "Handen af van IJmuiden"

VELSEN-NOORD - Handen af van IJmuiden. Dat was vandaag de boodschap van stakend kantoorpersoneel van Tata Steel in Velsen-Noord. Ze protesteren tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf, waarbij zo'n duizend banen verloren zouden gaan.

Kantoorpersoneel bezocht vandaag massaal de stakingsmanifestatie op Sportpark Rooswijk dat georganiseerd werd door de vakbonden FNV en CNV. Zo'n vierhonderd stakende werknemers keken toe hoe een deel van de collega's borden omhoog hielden met de tekst: Handen af van IJmuiden. "We willen de ondergang van dit bedrijf gewoon voorkomen", vertelt een medewerker. "Het is daarom belangrijk dat ook wij ons vandaag laten horen."

Acties bij Tata zijn al enige tijd aan de gang. Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf. Ook is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Bovendien menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Britse vestiging van Tata.

Havenpersoneel

Niet alleen het kantoorpersoneel heeft vandaag het werk neergelegd. Om 14:00 uur is ook de afdeling Havens Stukgoed in staking gegaan. Hierdoor kunnen vrachtschepen uit onder meer Amerika vandaag geen goederen lossen.

De acties worden deze week verder opgevoerd, waarbij veel afdelingen en fabrieken op het terrein tot stilstand zullen komen.