Weer vrij zwemmen in zwembad Het Zwet

WORMERLAND - Het banenzwemmen verloopt goed, dus tijd voor fase twee: recreatief zwemmen. Vanaf zaterdag 20 juni is het weer mogelijk om kleine kinderen te laten spetteren in het peuterbad en ook de grotere kinderen kunnen weer volop waterpret hebben. Om alles veilig te laten verlopen zijn er verschillende tijdsblokken en looproutes gemaakt, daarnaast mogen er per tijdsblok maximaal 250 bezoekers binnen zijn.