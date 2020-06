Stadsbestuurders, gevangenen en prostituees: Historische speurtocht door oudste pand van Haarlem

Het pand is in de 13e eeuw als woonhuis gebouwd. In het begin deed het ook dienst als vergaderplaats van het stadsbestuur. In 1755 werd het de Hoofdwacht van de schutterij. Sinds 1919 is het de thuisbasis van de Historische Vereniging Haerlem.

Tijdens een virtuele tour kom je (bijna) alle geheimen te weten over het pand. Normaal gesproken worden er ook echte rondleidingen gegeven maar door de coronacrisis kwam dit stil te liggen. Stadsgids Marius Bruijn en Wim Cerutti van Historische Vereniging Haerlem bedachten daarom in samenwerking met Haarlem Marketing een 5-delige videoreeks: 'Historische Speurtochten'. Vandaag deel 1: De Hoofdwacht.