Vers broodje haring voor Hilversums zorgpersoneel: "Ze hebben het verdiend"

Arie staat normaal met zijn viskar op steenworp afstand van het verpleeghuis. Vanmorgen maakte hij maar al te graag even een tussenstop om twee dozen broodjes met kakelverse Hollandse nieuwe te brengen.

Het personeel van het verpleeghuis heeft het meer van verdiend, vindt Arie. "Ze hebben zo'n ontzettend zware tijd achter de rug met het coronavirus. Ze hebben echt heel hard gewerkt, dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik vind ze echt helden", vertelt hij. De Hilversumse zorgmedewerkers ontvingen Arie en zijn haringen vanmorgen met open armen.

De echte helden

Arie komt uit Spakenburg, maar staat met zijn viskar elke dag ergens anders. Vandaag in Hilversum, morgen in Castricum en vrijdag in Heemskerk. Overal waar hij komt wil hij bij een verpleeghuis in de buurt haringen brengen. "Het eerste vaatje nieuwe haring is ook aangeboden aan zorgpersoneel, maar dat is natuurlijk aan de grote jongens. Ik wil de mensen op de werkvloer, de echte helden in het zonnetje zetten. Het is voor mij een kleine moeite om dan een paar dozen haring te brengen, zodat al het personeel er van kan genieten. Het kost mij misschien honderd euro, maar ik heb er voor honderdduizend euro plezier van. Die mensen zijn zo dankbaar en er zo blij mee. Dat is echt geweldig om te zien. En het is ze zo ontzettend gegund."