Cirkelende Apachehelikopters boven Texel blijken door tv-programma te zijn ingehuurd

De helikopters staan in verbinding met twee wagens op de grond en die staan op hun beurt weer in verbinding met de hunters. De oefening stond al gepland, maar is naar voren gehaald zodat die kon samenvallen met de opnames van Hunted.

Het is niet gebruikelijk dat de helikopters voor televisieprogramma's worden ingezet, maar in dit geval was er volgens de woordvoerder ook een meerwaarde voor de Apaches om samen te werken.

De 'voortvluchtigen' op de grond zijn voor de bemanningen aan boord doelwitten om met onder meer warmtebeeldcamera's aan boord van de Apaches op te sporen.

Niet aangekondigd

De luchtmacht laat het normaliter altijd ruim op tijd weten als er oefeningen zijn nabij het eiland (bijvoorbeeld bij de Vliehors), maar daar was nu niet voor gekozen, waardoor veel Texelaars zich afvroegen waarom die helikopters toch zo in de lucht bleven rondcirkelen. Op social media werd wel al snel een verband met opnames van Hunted gelegd.

Overigens is in ieder geval één van de voortvluchtigen inmiddels gepakt. Dat gebeurde aan de Commandeurssingel in Oudeschild waar de Apaches ook in de lucht hingen. Deze persoon bleek daar al twee dagen verstopt te zitten en werd vanochtend in een schuur ontdekt.