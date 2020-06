Ouderen worstelen met digitale tijdperk, maar cursus helpt Wil (82) met eerste stappen

HAARLEM - De 82-jarige Wil Hoeboer uit Haarlem heeft zich door haar zoon laten overhalen om een tablet te kopen. Maar om er dan ook wat mee doen, was een hele grote stap. De cursus 'Klik en Tik' van de Haarlemse welzijnsorganisaties heeft haar op weg geholpen. Ze blijft huiverig, "maar je ontkomt er niet aan, er is geen alternatief", zegt ze.

Die angst bij Wil is kenmerkend voor veel ouderen, vertelt cursusleider Sophie de Bruyn Kops. "Maar als je die angst overwonnen hebt, zal je merken dat het fijn is om de controle terug te krijgen." Sophie erkent dat het digitale tijdperk niet altijd gemakkelijk is. Neem bijvoorbeeld een e-reader. "Ja, dat je dan eerst iets op de computer moet zetten en daarna op je e-reader. Als je dat moet uitleggen, denk ik ook wel 'dat is niet gemakkelijk'. "

Ze ervaart dat er te weinig rekening gehouden wordt met de ouderen. "We zijn een uitstervend ras, dat is toch een beetje moeilijk voor ze." Haar man heeft een computer en ze heeft er wel eens wat op geprobeerd, maar vond het 'reuze moeilijk'. Ook het deelnemen aan de cursus had ze al eens uitgesteld. Maar uiteindelijk sprak ze zichzelf streng toe: "Als je in de 80 bent is het niet meer eindeloos, dus als je het wilt moet je het nu doen. Niet meer zeuren, klaar!"

"Ja, wat moet je met die oude mensen", verzucht ze half grappend aan de tafel in buurtcentrum De Wereld van welzijnsorganisatie Dock in Schalkwijk. Normaal worden de cursussen in de bibliotheken gehouden, maar door coronamaatregelen is het hier nu rustiger om te laten zien hoe die cursus 'Klik en Tik' werkt.

Digitaal Sterk!

Vanaf september wordt in samenwerking van de welzijnsorganisaties Haarlem Effect en Dock met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een vervolg op het cursusaanbod gestart. Er komen vijf Digitaal Sterk! centra in de stad, waarvan de eerste twee beginnen in de bibliotheken van Haarlem-Noord en Schalkwijk. Mensen kunnen hier met vragen over laptops en tablets terecht, waarna ze of individueel geholpen worden of mee kunnen doen aan een groepscursus.

Daarnaast start na de zomer ook het informatiepunt 'Digitale Overheid', ook in de bibliotheekvestigingen Noord en Schalkwijk. Daar wordt geholpen met vragen over overheidszaken, zoals het UWV, de Belastingdiens, het CAK of de SVB. Is de vraag te persoonlijk dan wordt verwezen naar de formulierenbrigade van welzijnsorganisatie Dock.