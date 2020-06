De Peiling: Spotgoedkope vliegtickets verbieden?

Oostenrijk

GroenLinks heeft al eerder gepleit voor een minimum ticketprijs, in navolging van Oostenrijk. Daar is de ondergrens van 40 euro voorwaarde voor de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines. In Nederland krijgt KLM miljarden euro's steun om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Ook daar zullen voorwaarden aan verbonden worden, al is nog niet precies duidelijk welke duidelijk welke precies.

Wat vind jij?

D66 en ChristenUnie willen niet dat de luchtvaartsector na de crisis weer op de oude voet doorgaat met spotgoedkope vliegtickets. Wat wil jij?