Remy en zijn vrienden: Bart moet kleine condors gaan maken

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we het condormannetje Bart. Hij mag eindelijk uit quarantaine.

Bart is een condor en komt uit een Britse dierentuin. Daarom moest 'ie eerst dertig dagen in quarantaine, om te kijken of hij niets onder de leden heeft. Die periode is voorbij en hij is kerngezond.

De condor is de grootste van alle gierensoorten. Ze komen voor in het Andesgebergte, dat zich uitstrekt van Venezuela tot Argentinië en Chili. De mannen hebben een rode kam op hun kale kop. De kam en zijn nek kunnen rood worden. Hiermee geeft hij signalen af aan soortgenoten.

Nu zit hij eerst in kleine verblijf om rustig te acclimatiseren. Na een week worden de rollen omgedraaid en is Conny tijdelijk kleiner behuisd. Pas als Bart helemaal is gewend mogen de condors samen in het grote verblijf. Verzorger Saskia: "Condors kunnen, als ze elkaar niet leuk vinden, heel lelijk doen."

In het grote condorverblijf is ook een vangkooi, om de vogels van elkaar te kunnen scheiden tijdens het eten. Dan kan de man namelijk erg dominant gedrag vertonen.

Zowel Bart als Conny zijn in gevangenschap geboren en met de hand grootgebracht. Dat betekent dat ze meer op mensen gericht zijn dan op soortgenoten. Het is dus afwachten of ze begrijpen wat er van hun wordt verwacht.

De verzorgers hopen volgend jaar of het jaar erop bevruchte eieren te zien, maar dat is nog maar afwachten. Condors zoeken doorgaans hun eigen partner uit. Nu is het dus maar afwachten of de twee elkaar leuk gaan vinden. We zijn er een paar weken later en Bart lijkt het prima naar zijn zin te hebben. Verzorger Saskia: "Bart is neutraal naar Conny toe. Dat is goed. Alleen als het om eten gaat, doet ie een beetje lelijk, maar dat doen alle gieren."





Het is nog geen liefde op het eerste gezicht. Ze zitten op een meter afstand van elkaar. Dat is goed, volgens Saskia: " Conny is nog vrij jong, dus ze moet nog even de tijd krijgen."