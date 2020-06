Coronaproof festival in Zaandam

Op het Hembrugterrein zijn verschillende tentjes waar je kunt eten en tijdens het HEMtuin Terrasfestival kun je daarbij ook genieten van verschillende soorten muziek. Volgens de organisatoren worden 'alle zintuigen geprikkeld'.

Theater in oude fabriekshallen

Egberd geeft een 360 graden experience van geluid, licht en technologie waardoor er in een zogeheten 'Black Box' van alles samenkomt. In de HEMtuin vind je in de oude fabriekshallen verschillende theaterstukken. Welke dit zijn is nog onbekend, maar sommige theatervoorstellingen zijn eerder te zien geweest op de Parade.

Trip down memorylane

Het echte festival gevoel krijg je in een heus labyrint. De festivalliefhebber kan daar zijn geluk niet op, want het wordt volgens de organisatoren een 'trip down memorylane'. Tot slot is dit niet alleen een festival voor Zaankanters, maar is het ook met een boot vanuit Amsterdam te bereiken. Het HEMtuin terrasfestival barst vanaf volgende week vrijdag los. Kaartjes zijn online te reserveren en er wordt gewerkt met verschillende tijdsloten. Op deze manier pr