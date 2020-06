Voetbalclub Telstar lanceert eigen geur: 'Frankie number Six'

Algemeen directeur Pieter de Waard kwam op het idee toen één van de medewerkers van Telstar op een ochtend binnen kwam en lekker rook. "Ik vroeg: wie ruikt er zo lekker en wat voor geur is dat", aldus de Waard. Het bleek om de geur van Zlatan Ibrahimović te gaan en dus concludeerde de Waard dat er ook wel een geur onder naam van Frank Korpershoek kon komen. De naam 'Frankie Number Six' is een verwijzing naar onder meer het rugnummer dat Korpershoek al bijna 370 wedstrijden draagt als hij voor Telstar speelt.

Om er ook echt geld aan over te houden heeft Telstar de productie en distributie in eigen hand. De club krijgt het geurwater in jerrycans aangeleverd en de algemeen directeur vult de flesjes zelf met de hand. De bestelde flesjes pakt hij zelf in en verstuurt hij naar de klanten.

Telstar heeft voldoende eau de toilette om 250 flesjes aan de man te brengen. De opbrengst van de verkoop is bijna 7500 euro. De flesjes kosten €29,63 per stuk waarbij 63 een verwijzing is naar het oprichtingsjaar van Telstar 1963. "De oorspronkelijke prijs was €19,63, maar we hebben ze in de aanbieding gedaan", grapt de Waard. "Daarom zijn ze nu een tientje duurder geworden."

Behalve online via de webshop van Telstar kunnen de flesjes aanstaande vrijdag ook in het stadion aangeschaft worden.