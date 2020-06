Daders hebben spijt van openzetten brug waardoor Lotte viel en zwaargewond raakte

De jongens bleken de brug op die uitgaansavond in augustus in een dronken bui te hebben opengezet . Rond 3.00 uur gingen zij, met de vriendin van een van hen, naar de loopbrug en zetten de traanplaten omhoog. Er was niets anders waardoor de brug was vergrendeld en mogelijk door de wind is die open gaan staan.

Lotte's verwondingen logen er niet om. Zo moest ze meerdere keren in haar gezicht worden gehecht, was haar mond van binnen gescheurd en had ze een hersenschudding. Haar verhaal maakte vorig jaar veel los in Den Helder. Nadat camerabeelden van de vermoedelijke daders waren gedeeld, meldden de twee jongens en een meisje zich bij de politie.

De twee gaven vandaag tegenover de rechter aan dat dit niet hun bedoeling was geweest. "We hadden al vaker gezien dat de brug openstond", vertelt Remco. "Dan moesten we de traanplaten omlaag doen." Dit maakte veel herrie en nadat het duo uit was geweest en had gedronken, besloten de twee de brug ook open te zetten. Remco's vriendin had ze nog geprobeerd tegen te houden, maar ze luisterden niet. "Het leek ons leuk, maar het eindigde niet zo leuk", vult Quinn aan. Remco: "We dachten niet na over de gevolgen, nu wel."

Intrekken

Lotte is meerdere keren onder het mes geweest en kon pas in februari haar werk weer oppakken. Ze heeft nog last van haar oor; ook dat is mogelijk een gevolg van de val. De afgelopen tijd is er een mediationtraject doorlopen door de verdachten en het slachtoffer. Dit is goed gegaan. De schade is vergoed en Lotte trok de zaak in.

De officier van justitie dacht er anders over. Ze vond de actie te ernstig en wilde als 'signaal naar de maatschappij' dat er consequenties aan verbonden zouden worden, ondanks dat Remco en Quinn daardoor niet de opleidingen bij een gehandicapteninstelling of de marine konden volgen zoals ze wilden.

Taakstraf

De officier van justitie eiste, gezien de spijtbetuigingen en het succesvolle mediationtraject, slechts een taakstraf van 60 uur. Doordat de verwondingen in de ogen van de rechter niet als 'zwaar lichamelijk letsel' waren aan te merken, heeft zij een nog lichtere uitspraak van 40 uur gedaan. De jongens hebben twee weken de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.