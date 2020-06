Speciale sensoren maken het voor zaadtelers wel héél makkelijk

Zo'n drie jaar geleden klopte Keulen aan bij ICT'er Jeroen Beemster, met de vraag of hij hem kon helpen bij het ontwikkelen van de sensor. Hij wilde namelijk meer maatwerk leveren. "Het probleem was dat we planten water gaven, maar dat we niet precies wisten wat we deden. Het was allemaal gevoel", vertelt Keulen.

Om meer inzicht te krijgen in hoeveel vocht hij de planten precies gaf, ontwikkelde zijn vriend Beemster een software voor hem, genaamd Planthub. Met die software kun je overal waar je bent zien hoe vochtig de grond is en hoe de temperatuur in de kas is. Als je maar internet hebt. "We hebben geprobeerd om de app zo simpel mogelijk te houden, zodat de tuinder vanaf elke plek zijn informatie kan halen", aldus Beemster.

Wereldwijd

Inmiddels verkopen de twee de zogenoemde planthub ook aan andere kassentelers. En dat blijft niet alleen bij Nederland. "We verkopen ook aan Afrika, Egypte, Jordanië, Engeland, Duitsland, het maakt eigenlijk niet uit. Het internet is wereldwijd, ons product kan ook wereldwijd gebruikt worden", sluit Keulen af.