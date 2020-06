Burgemeester ziet toename problemen bij Zaanse jongeren door coronacrisis

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad ziet problemen met jongeren door de coronacrisis in zijn gemeente snel oplopen. Probleemwijken zijn onder meer Poelenburg, waar het de laatste jaren juist wat beter ging. "Meer met een taal en leerachterstand, in het criminele circuit of vragen een uitkering aan", aldus Hamming in het programma Spitstijd van NH Radio.

Samen met de burgemeesters van veertien andere grote steden trekt hij dan ook aan de alarmbel bij het Rijk. Hamming: "Er zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet, maar we zien het nu weer terugvallen."

De problemen in Zaanstad gaan verder dan alleen de wijk Poelenburg, die al jaren bekend staat als een probleemwijk, maar omvatten heel Zaanstad Oost.

Hamming legt uit dat de problemen die ontstaan in de wijken meerledig zijn. Zo ontstaat er bij jongeren die vaak uit kwetsbare gezinnen komen een grote achterstand in taal en leren. "Omdat kinderen niet meer naar school kunnen, neemt de taalachterstand ontzettend toe, omdat het thuisonderwijs achter is gebleven."

Verveling

Daarnaast gaan jongeren zich vervelen en komen er daardoor bij de politie en sociaal werkers meer meldingen binnen van jongeren die hun heil zoeken in de (drugs)criminaliteit. "Een aantal jongeren wordt toch weer verleid door het grote geld van drugscriminaliteit. We krijgen signalen dat jongeren die stap nu weer vaker zetten. Dat is zonde want we willen ze juist graag helpen."

Ook ziet Hamming een stijging in het aantal mensen dat een bijstandsuitkering aanvraagt. "We willen dat graag aanpakken, maar daarvoor hebben we hulp nodig van het Rijk."

Zomerschool

Om de impact van de coronacrisis in deze probleemwijken aan te pakken vraagt Hamming hulp bij het opzetten van een zomerschool. "Heel veel ouders en kinderen willen dat heel graag. Heel veel kinderen hebben zich al opgegeven voor zomerscholen, maar dat kost wel geld."

Een groot probleem daarbij is vooral het tekort aan leraren. "Er is een lerarentekort in deze regio. Dus als we leraren willen voor zomerschool, moeten we ook zorgen dat we ze extra betalen. Dus we pleiten voor een hoger salaris voor de leraren die nu dat werk gaan doen."