Voice-Kids droom van Kyan(14) in duigen door corona: "Ik moest wel even slikken"

HAARLEM - Kyan Boelsma (14) was al door een paar voorrondes van het tv-programma 'The Voice Kids gekomen'. Hij was nog één auditie verwijderd van de de 'blind-auditions' op het podium in Hilversum. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. De laatste voorronde werd uitgesteld en nu is Kyan net een maand te oud om nog verder te mogen in het programma. Gisteren kreeg hij hier bericht over. "Ik moest wel even slikken."

NH Nieuws

Zingen is Kyan's lust en leven. Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed. Afgelopen najaar stuurde Kyan's moeder een filmpje op naar 'The Voice Kids' waarop Kyan een liedje zingt. Enige tijd later kreeg hij bericht van het programma met de vraag of hij nog een paar liedjes wilde insturen. "Avonden heeft hij hier zitten oefenen", vertelt zijn moeder Brenda. "Hij heeft zo zijn best gedaan." En zo stuurde Kyan weer een paar liedjes op en kreeg hij daarna nog een verzoek om een liedje in te zingen en op te sturen. Een verlossende antwoord met een feliciatie volgde. De laatste voorronde zou met publiek plaatsvinden in de Lichtfabriek in Haarlem. "Ik vond dat fantastisch, ik ging gelijk trillen en alles." Te oud Het bericht over het uitstel van de opnames door het coronavirus kwam als een hard klap. Kyan is dan te oud is om nog verder te kunnen deelnemen. Hij wordt op 15 november 15 jaar en de grens ligt op 1 januari 2021. "Ik vind dat ze een uitzondering moeten maken", stelt zijn moeder.

Quote Dit is zo'n grote teleurstelling voor deze groep kinderen die volgens de nieuwe richtlijn te oud is Brenda, moeder van Kyan

Gepest Nu Kyan niet meer mee mag doen, valt zijn droom in duigen. En dat komt ongelukkig uit nu hij net een beetje is opgekrabbeld na een periode waarin hij extreem is gepest door klasgenoten. Meedoen aan 'The Voice Kids' was een overwinning voor Kyan. "Ik wilde laten zien dat ik het kon als ik op dat podium stond." Kyan gaat nu kijken hoe hij verder kan met zingen. Deelname aan The Voice voor volwassenen zit er voorlopig niet in, omdat hij daarvoor te jong is. Daarbij schat hij z'n kansen klein in. "Ik ga kijken of ik op een andere manier kan doorbreken. Ik blijft in ieder geval wel zingen."