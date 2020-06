Telstar maakt selectie beloftenteam bekend

De ploeg is ingedeeld in de vierde divisie van de O-21 competitie. De clubs in die divisies worden gerangschikt op basis van de prestaties van de jeugdopleiding. De selectie bestaat uit drie keepers en twintig veldspelers.

Invulling technische staf

De technische staf voor komend seizoen is ook grotendeels compleet. Telstar maakte eerder al bekend dat Joeri Volkers hoofdtrainer wordt van het beloftenteam. Ronald Offermans is de keeperstrainer. Michel Kruijer wordt de teammanager. Kruijer heeft veel ervaring in het betaalde voetbal en speelde onder andere 81 wedstrijden voor Telstar en was daarnaast actief voor onder andere Excelsior, MVV en Go Ahead Eagles.

De overige posities in de technische staf zullen snel worden bekleed, laten de Witte Leeuwen weten. Ze zijn in gesprek met meerdere kandidaten.