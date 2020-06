Haarlemse 'foute' straatnamen ter discussie: "Niet het ene belijden en andere ontkennen"

HAARLEM - Het Haarlemse raadslid John Oomkes wil weten wat het kost om de straatnamen van 'foute' helden uit het verleden te vervangen. Een aantal straten in voornamelijk Haarlem-Noord is vernoemd naar generaals uit de Nederlandse koloniën.

Zo staat generaal Piet Cronjé te boek als overwinnaar van de Eerste Boerenoorlog in Zuid-Afrika en is daarmee een symbool voor de kolonisatie van het Afrikaanse land. De winkelstraat in de Transvaalbuurt is naar hem vernoemd. Generaal Simon Spoor heeft een straat in de Haarlems Delftwijk op zijn naam gekregen. Hij leidde na de Tweede Wereldoorlog operaties tegen de Indonesische nationalisten in de Nederlandse kolonie.

John Oomkes van de PvdA Haarlem wil van het Haarlemse gemeentebestuur weten over deze 'verheerlijking van Nederlandse koloniale geschiedenis' nog wel past. Hij wil graag weten hoeveel aanpassingen van de straatnamen zou gaan kosten.

"Geld wordt vaak gebruikt als motief om iets niet te doen", vertelt Oomkes. "Maar dan wil ik wel weten om hoeveel geld het gaat en of we dat de moeite waard vinden." Hij vindt het vreemd dat bij herindeling van gemeente wel zomaar straatnaambordjes worden aangepast. Dat het een grote operatie zou zijn om de namen te veranderen voor het bezorgen van de post, vindt Oomkes ook niet steekhoudend. "De postcode is leidend bij de postbestelling en die verandert niet."

Bedreigd

Het Haarlemse raadslid kreeg na het stellen van de schriftelijke vragen aan het college van B&W, bedreigingen toegestuurd via onder andere de mail. Dat meldt het Haarlems Dagblad. Maar Oomkes staakt zijn strijd niet. "Het is raar dat je wel tegen de manier van behandelen van zwarte personen in de States bent, maar als je hier tegen die straatnamen bent, dan gaat de beer los. Je moet niet het ene belijden en het andere ontkennen."

Oomkes doelt dan ook op de demonstratie van Black Lives Matter in de Haarlemmer Hout morgenavond.

Als de straatnamen niet aangepast kunnen worden, wil hij dat er meer verteld wordt wie de personen zijn en wat ze hebben gedaan. "We lopen er nu gewoon aan voorbij. We moeten op zijn minst nadenken over de schudenlast. We hebben onvoorstelbaar veel verdiend aan de slavernij."