Drukte in coronateststraten sinds test voor iedereen beschikbaar is

ZWAAG / ALKMAAR - Iedereen met coronaklachten mag zich vanaf 1 juni laten testen. Vanaf 3 juni kan dat ook in de teststraat in Zwaag. Sindsdien zijn er al duizend tests afgenomen op de Westfriese testlocatie. In de teststraat in Alkmaar inmiddels 2500.

GGD Hollands Noorden

In Zwaag werd de teststraat nog geen twee weken geleden geopend en tot nu toe zijn er al duizend coronatesten afgenomen. Minder dan 0,5% van de mensen die zijn getest door GGD Hollands Noorden zijn positief getest. Voordat de teststraat in Zwaag opende, moesten de bewoners uit West-Friesland naar de teststraat in Alkmaar. Daar zijn inmiddels al 2500 tests afgenomen. West-Friesland In totaal zijn er sinds de eerste besmetting 311 coronabesmettingen in West-Friesland bevestigd. Hiervan leidde achtennegentig gevallen tot ziekenhuisopnames en tweeënveertig patiënten in West-Friesland kwam te overlijden na een coronabesmetting. Alkmaar In Alkmaar zijn tot 9 juni 243 besmettingen vastgesteld. Vierenvijftig besmettingen leidden tot een ziekenhuis opname en dertig coronapatienten kwamen te overlijden na besmetting met het virus.