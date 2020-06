Ouderen zijn 'onthutst' door overlijden van buurman bij brand in seniorenflat Hoogwoud

HOOGWOUD - Bij een seniorenwoning van de Lindehof brak vanmorgen brand uit. De bewoner van de woning is hierbij om het leven gekomen. De buren hadden niet direct door dat er brand was, dat besef kwam pas toen de brandweer aanklopte en ze hun huis uit moesten. Voor hen is de brand en het overlijden van hun buurman van behoorlijke impact geweest.

Een thuiszorgmedewerker hoorde vanmorgen rond half acht het brandalarm afgaan bij de Lindehof en schakelde de hulpdiensten in. De Lindehof is gelegen aan de Graaf Willemstraat in een woonwijk. Het is een seniorencomplex met één verdieping en de brand brak uit in een appartement op de benedenverdieping.

NH Nieuws

Veel buurtbewoners hadden in eerste instantie niets in de gaten. "We werden uit het bed geramd hier bij de voordeur, door de mensen van de brandweer. Die zeiden allemaal 'brand, brand, brand', maar we zagen helemaal geen brand", vertelt buurman Sjaak Visser. Hij is samen met een aantal andere direct omwonenden een stukje verderop in de Lindehof opgevangen. Volgens buurtbewoners waren er geen vlammen te zien. Er zou wel rook zijn, wat vooral binnenshuis is gebleven. Verschillende buren vertellen dat de oorzaak mogelijk een smeulende sigarettenpeuk is. De gemeente laat echter weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de brand. Vriendelijke begroeting Het slachtoffer zou een 78-jarige man zijn die vaak een ommetje maakte in de buurt. Buren kenden hem vooral van een vriendelijke begroeting. "Je schrikt je het lazerus, hier krijg je wel de rillingen van", zegt een buurvrouw aangeslagen. "Ik kende hem niet van naam, maar hij zwaaide altijd vriendelijk." Burgemeester Nijpels en wethouder Beemster hebben de buurtbewoners vanmorgen opgezocht toen zij werden opgevangen in de Lindehof. De burgemeester noemt het een 'heel verdrietige gebeurtenis'. "Dit heeft een enorme impact op de direct betrokkenen van het slachtoffer, de buurtbewoners en de mensen die zorg verlenen. We wensen hen veel sterkte."