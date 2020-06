Jongeling Kaaijmolen wil via beloftenteam contract afdwingen bij Telstar

PURMEREND -Telstar heeft dinsdag officieel bekendgemaakt wie de club gaan vertegenwoordigen in het nieuwe beloftenteam. Eén van de nieuwelingen in Velsen-Zuid is de negentienjarige Nick Kaaijmolen (rechts op de foto). "Telstar is voor mij een prima stap", vertelt de Purmerender in gesprek met NH Sport.

Website De Graafschap

Kaaijmolen speelde eerder in de jeugdopleiding van FC Volendam en de laatste twee jaar bij De Graafschap. Door de coronacrisis moest hij vertrekken uit Doetinchem. "Ik heb daarna met mijn zaakwaarnemer gezeten en hij kwam bij Telstar uit. Dat is voor mij altijd een mooie club geweest. Ik heb een gesprek gehad met Joeri Volkers (trainer onder-21 red.), voordat ik werd aangenomen. Het was daarna snel duidelijk dat ik naar Telstar zou gaan." Het heeft voor Kaaijmolen meegespeeld dat hij wederom in Noord-Holland kan voetballen. "Ik kan nu weer lekker thuis gaan wonen, dichter bij mijn familie. Mijn oma en tante wonen in IJmuiden, dus ik kan daar ook altijd terecht."

Quote "Het zou fijn zijn als ik een paar keer op de bank mag zitten op vrijdagavond" tELSTAR 0-21 SPELER NICK KAAIJMOLEN