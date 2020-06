Zeldzame broedvogel kiest twee plekken op Texel om te broeden

De vogel broedt in kolonies. Waar er vorig jaar maar twee paren te vinden waren op de Razende Bol, hadden nu 46 broedende vogels hun eieren daar gelegd. Boswachter Jordi Frowijn van Landschap Noord-Holland was verrast: "Maar ontzettend gaaf dat dit gebeurt."

Het grootste deel van de Razende Bol is toegankelijk voor het publiek, juist daarom zijn er borden en touwen om de nesten gespannen. Frowijn: "Aangezien de eieren door de schutkleur niet opvallen, zouden mensen die niet weten dat de vogel er broedt er zo in kunnen trappen. Dat willen we met de borden voorkomen."

De dwergstern broedt doorgaans op verlaten schelpenstranden. In een klein kuiltje in het zand legt ze haar eieren. Op de Prins Hendrikdijk zitten nog eens zo'n twintig vogelparen. Door heel Nederland, vooral op de Wadden en de Delta, zijn 500 dwergsternparen te vinden.