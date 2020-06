Westfriese zorglocaties: je mag weer een 'koppie doen'

Meneer Engel woont in Westerhaven in Hoorn en hij mocht maandag zijn eerste bezoek weer ontvangen. Zijn dochter en kleindochter kwamen vanuit Rotterdam op visite. "Het was zo leuk ze weer te zien", vertelt hij trots. Ze maakten samen een wandeling en hapten een harinkje. "Het is zo fijn om weer onder de mensen te zijn. Ik hou van mensen om me heen."

Els Harder, de woordvoerder van Wilgaerden, ziet op de Westerdijk in Hoorn de bewoners van locatie Westerhaven alweer genieten van de buitenlucht. Alle locaties van Wilgaerden hebben de deuren weer opengesteld en daarin kiezen zij voor het geluk van de bewoners, vertelt Harder. "Er is bij ons geen limiet aan het aantal personen dat op bezoek mag komen, als je je maar aan de anderhalve meter houdt."

"Het is zo fijn om weer onder de mensen te zijn. Ik hou van mensen om me heen"

Niet alle locaties hebben de mogelijkheid weer volop bezoek te ontvangen, licht Harder toe. "In de Rustenburcht in Ursem zijn de gangen te smal en is weinig ruimte, hier geldt helaas een beperkt aantal bezoekers." Dit geldt ook voor Woonzorgcentrum Sint Nicolaas in Enkhuizen. "De kamers van de bewoners zijn te klein om daar bezoek te ontvangen. We hebben daar drie bezoekruimtes ingericht waar op afspraak bezoek ontvangen kan worden."

Getroffen locatie

In locatie De Bosman in Venhuizen zorgde corona voor het verlies van elf bewoners. De helft van de bewoners raakte besmet met het virus en de schrik zat er goed in. Bij de vorige versoepeling van één bezoeker per bewoner gaf het personeel aan huiverig te zijn voor bezoek. Met versoepeling werd toen nog even gewacht. In deze versoepeling gaat de locatie wèl mee. "Het personeel ziet de vreugde bij de bewoners en dat maakt weer een hoop goed", vertelt Harder.

Bij Omringlocaties gelden wat strengere regels. Er mag bezoek komen, maar daar zit een maximum aan van drie keer in de week. Ook mogen er maximaal twee personen op bezoek komen, hier vallen ook kinderen onder. Bezoekers mogen niet zomaar binnenwandelen, maar moeten zich vooraf aanmelden bij de locatie.