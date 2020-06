Haarlemse buurt herdenkt geliefde pakketbezorger: "Hij was een verbinder"

De verhalen over de pakjesman zijn niet van de lucht daags na zijn overlijden. Zijn twee zoons willen hun vader in besloten kring herdenken, maar buurtbewoners zochten toch naar een manier om de bijzonder hartelijke man eer aan te doen. "Hij was een verbinder in de buurt", vertelt één van hen aan NH Nieuws.

Op verschillende Facebookpagina's en in de buurtappgroepen waar het nieuws werd gedeeld, kwam een stroom aan herinneringen op gang: "Had 'm al poosje niet gezien, wat verdrietig. Zal straks zeker een kaarsje voor hem buiten zetten. Inderdaad kende hij al z’n klanten bij naam, vrolijke vent was het."

Een ander: "Eerste keer dat hij bij mij wat kwam brengen deed ik open, hij gaf me een hand. Nooit eerder had een postbezorger zich aan me had voorgesteld!"